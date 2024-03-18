Скандалом и дракой футболистов с фанатами закончился матч в Турции: видео

Дракой между футболистами и фанатами закончился матч 30-го тура турецкой Суперлиги между "Трабзонспором" и "Фенербахче", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Трабзоне и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

После финального свистка футболисты "Фенербахче" бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось местным болельщикам, которые массово выбежали на поле и напали на гостей. В результате началась драка между игроками и фанатами, судьи пытались их разнять.

Игроки "Фенербахче" покидали поле в сопровождении охраны и полицейских.

FENERBAHÇE AĞIR TAŞTIR ALTINDA KALIRSINIZ! pic.twitter.com/jZPx9zhg5e — Kültür UNIGFB (@unigfbkultur) March 17, 2024

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о начатом расследовании инцидента, будут устанавливаться личности вышедших на поле фанатов.

"Насилие на футбольном поле недопустимо", - отметил министр.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Фенербахче" занимает второе место, имея в своем активе 79 очков. "Трабзонспор" после 30 туров располагается на третьей строчке с 49 очками. На первом месте находится "Галатасарай", который после аналогичного количества матчей имеет в своем активе 81 очко.