Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Скандально известный футболист из России переплюнул Роналду

Скандально известный футболист из России переплюнул Роналду
©instagram.com/portugal/

Португальский футболист Данни сравнил своего знаменитого соотечественника Криштиану Роналду с российским форвардом Артемом Дзюбой, передает Vesti.kz со ссылкой на youtube-канал kolosv.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной Португалии рассказал, в чем Дзюба оказался круче Роналду.

"Складывается впечатление, что Роналду эгоист, внутри команды он другой? Совершенно другой. Он чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, разговаривает, со всеми шутит. Просто нужно понимать, кто такой Криштиану Роналду. 

Он настоящая звезда. Он не может спокойно пройти по улицам, потому что его моментально окружают тысячи болельщиков. В таком ритме жить непросто. Ему нужно быть немного не то что злым, но немного эгоистичным. Он ведь тоже хочет приватности, хочет побыть с семьей, с женой, с детьми. Но он не может себе этого позволить, он лучший футболист в мире.

У кого шутки лучше - у Роналду или у Дзюбы? Я думаю, у Дзюбы. Он как клоун", - сказал Данни.

В сборной Португалии приняли неожиданное решение по Роналду

Отметим, что в 2020 году в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году. После этого футболиста изгнали из сборной и его карьера пошла под откос. Сейчас он выступает за московский "Локомотив".

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Роналду Криштиану Футбол Россия Португалия

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:16
Мировой футбол
©ФК "Аль-Хиляль" Неймар "кинул" Месси и Роналду
Сегодня , 17:56
Мировой футбол
©instagram.com/portugal/ Скандально известный футболист из России переплюнул Роналду
Сегодня , 16:53
Мировой футбол
©ФК ПСЖ Мбаппе назвал лучшего футболиста в истории
Сегодня , 14:47
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Роналду посвятил хет-трик своей главной фанатке
Сегодня , 13:27
Мировой футбол
©instagram.com/mancity/ Назван клуб с самым дорогим составом. "Реал" только 3-й
Сегодня , 12:07
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ Криштиану Роналду вошел в историю: подробности
Вчера , 12:55
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi "Интер Майами" без Месси разочаровал фанатов: гола Суареса не хватило для победы
Вчера , 12:39
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Роналду отреагировал на свой хет-трик с разгромом
Вчера , 12:22
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Роналду сделал 64-й в карьере хет-трик и помог "Аль-Насру" с разгромом
Вчера , 07:39
Мировой футбол
©instagram.com/hbsfc Шушеначев получил оценку за победный гол в чемпионате Израиля
30 марта, 20:30
Мировой футбол
©КФФ Суперклуб из Узбекистана следит за Абатом Аймбетовым
30 марта, 19:59
Мировой футбол
©facebook.com/hapoelbeer7 Шушеначев вышел на замену и забил победный гол за израильский клуб
30 марта, 16:55
Мировой футбол
©instagram.com/ballondorofficial Месси назвал будущих обладателей "Золотого мяча"
30 марта, 14:14
Мировой футбол
©instagram.com/mancity/ Холанду поставили ультиматум. Он выбирает между двумя клубами
30 марта, 13:42
Мировой футбол
©ФК "Реал Мадрид" Звезда "Баварии" вытеснил из "Реала" игрока сборной Бразилии
30 марта, 12:04
Мировой футбол
©PSG "Реал" переключился с Мбаппе на звезду "Баварии"
30 марта, 10:23
Мировой футбол
©ФК "Интер Майами" В "Интер Майами" решили судьбу Месси
29 марта, 22:36
Мировой футбол
©instagram.com/ethnikiomada Греция нашла нового тренера после провала в отборе на Евро с Казахстаном
29 марта, 13:51
Мировой футбол
©ФК "Милан" Ибрагимович собрал лучших футболистов мира и отказался с ними играть
29 марта, 12:40
Мировой футбол
©twitter.com/PSG_English Раскрыта дата презентации Мбаппе в "Реале"
29 марта, 12:20
Мировой футбол
©instagram.com/neymarjr Намекнул на переход к Месси? Неймар встретился с Бекхэмом
28 марта, 21:40
Мировой футбол
©instagram.com/danialves/ Дани Алвес отметил выход на свободу вечеринкой до утра
28 марта, 21:00
Мировой футбол
©instagram.com/judebellingham Назван самый дорогой футболист мира
28 марта, 16:30
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ Месси назвал любимые виды спорта
28 марта, 14:01
Мировой футбол
©instagram.com/m10_official Месут Озил показал, как подкачался после завершения карьеры
28 марта, 12:55
Мировой футбол
©instagram.com/marcomaterazzi "Алга, Казахстан": итальянский чемпион мира обратился к фанатам
28 марта, 11:48
Мировой футбол
©instagram.com/23_carra Назван самый важный человек в истории футбола
28 марта, 10:42
Мировой футбол
©Кадр из видео Защитник сборной Испании отреагировал на стычку с вингером "Реала"
27 марта, 22:31
Мировой футбол
©instagram.com/intermiamicf/ Лионель Месси назвал своего главного критика
27 марта, 15:25
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси назвал условие завершения карьеры

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus