Скандал с Месси в Гонконге получил неожиданное продолжение

Болельщикам выплатят компенсацию за билеты на выставочный матч между сборной Гонконга и "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, передают Vesti.kz.

Напомним, фанаты выражали недовольство тем, что Месси не принял участия в этой встрече. После матча зрители потребовали вернуть деньги, а в министерстве культуры, спорта и туризма Гонконга возмутились поведением аргентинца.

По информации Agence France-Presse, болельщиками выплатят компенсацию в размере 50 процента от стоимости билета. Минимальная цена за билет на тот матч составляла 115 евро.

При этом компенсация будет положена тем, кто откажется от какого-либо судебного разбирательства с организаторами матча.

Месси сделал заявление после скандала в Гонконге

Товарищеский матч между "Интер Майами" и сборной Гонконга состоялся в начале февраля и завершился со счетом 4:1 в пользу американского клуба. На трибунах присутствовали 38 323 зрителей, а Месси провел всю игру на скамейке запасных и был освистан.