Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Скандал с Месси в Гонконге получил неожиданное продолжение

Скандал с Месси в Гонконге получил неожиданное продолжение
©instagram.com/leomessi/

Болельщикам выплатят компенсацию за билеты на выставочный матч между сборной Гонконга и "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, передают Vesti.kz.

Напомним, фанаты выражали недовольство тем, что Месси не принял участия в этой встрече. После матча зрители потребовали вернуть деньги, а в министерстве культуры, спорта и туризма Гонконга возмутились поведением аргентинца.

По информации Agence France-Presse, болельщиками выплатят компенсацию в размере 50 процента от стоимости билета. Минимальная цена за билет на тот матч составляла 115 евро.

При этом компенсация будет положена тем, кто откажется от какого-либо судебного разбирательства с организаторами матча.

Месси сделал заявление после скандала в Гонконге

Товарищеский матч между "Интер Майами" и сборной Гонконга состоялся в начале февраля и завершился со счетом 4:1 в пользу американского клуба. На трибунах присутствовали 38 323 зрителей, а Месси провел всю игру на скамейке запасных и был освистан.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель Гонконг Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus