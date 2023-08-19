Швеция выиграла бронзу женского ЧМ-2023 по футболу

Сборная Швеции обыграла Австралию и стала обладателем бронзовых медалей женского чемпионата мира 2023 по футболу, сообщают Vesti.kz.
Матч за третье место прошел сегодня, 19 августа, в Брисбене (Австралия) . Швеция одержада победу со счетом 2:0.
На 30 минуте пенальти в ворота хозяев пробила нападающая Фридолина Рольфе. А закрепила успех команды на 62-й минуте форвард Косоваре Асллани.
Финал женского ЧМ состоится завтра, 20 августа. За золото поборются сборные Испании и Англии.
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