Шушеначев в старте? Европейский клуб назвал состав на принципиальный матч

Футбольный клуб "Хапоэль" из Беэр-Шевы в матче 25 тура чемпионата Израиля сыграет против "Хапоэля" из Хайфы, сообщают Vesti.kz.

Матч в Хайфе начнется в 23:00 по казахстанскому времени. Нападающий национальный команды и экс-форвард "Кайрата" Артур Шушеначев выйдет в стартовом составе.

Ранее казахстанец провел пять матчей за израильский клуб. В предыдущих играх он уже отметился забитым мячом.

Напомним, в прошлом сезоне Шушеначев играл за алматинский "Кайрат". В КПЛ-2023 он сыграл 24 матча, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Добавим, что "Хапоэль" из Беэр-Шевы занимает третье место, набрав 46 очков. У "Хапоэля" из Хайфы 44 балла и четвертое место в таблице чемпионата.

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