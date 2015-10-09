Бакинский "Сабах" обыграл "Араз" (Нахычевань) в матче 13-го тура чемпионата Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Баку завершилась со счётом 2:0 в пользу столичного клуба. Отличились Джой-Ланс Микелс (18-я минута) и Ксандер Северина (68).

В заявке бакинцев не оказалось вратаря сборной Казахстана Стаса Покатилова, который исполняет в клубе роль капитана.

"Сабах" набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны. У "Араза" четыре балла и последняя, 12 строчка в Премьер-лиге.

Напомним, на этой неделе "Сабах" в рамках общего этапа Лиги чемпионов принимал на своём поле "Барселону". Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу "сине-гранатовых".

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