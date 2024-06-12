© В сборной Египта выступили с заявлением после скандала с Салахом

Египетская футбольная ассоциация отреагировала на скандал с Мохамедом Салахом, передают Vesti.kz.

Ранее СМИ сообщали, что он отказался уходить на замену.

Отмечается, что 31-летний нападающий полностью выложился в играх за национальную команду. В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, "фараоны" встретились со сборными Буркина-Фасо и Гвинеи-Бисау.

Салах забил во второй игре и принес своей команде ничью 1:1. Однако позже он оказался вовлечен в неприятный инцидент.

Сообщалось, что Мостафа Фатхи и Насер Махер готовились выйти на замену во время матча, но на замену вышел только последний. Некоторые считали, что Фатхи должен был выйти вместо Салаха, но вместо этого он снова сел на скамейку запасных.

Официальное заявление египетской футбольной ассоциации подтвердило, что Салах не отказывался уходить с поля. В нем говорится следующее: "Слухи о том, что Мохамед Салах отказался покинуть поле, абсолютно не соответствуют действительности. Салаха изначально не собирались менять. Хусам Хасан (главный тренер) собирался выпустить на поле лишь Насера Махера".