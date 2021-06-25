Сборная Уругвая по футболу одержала первую победу на Кубке Америки

Сборная Уругвая по футболу одержала победу над Боливией в матче четвертого тура группового этапа Кубка Америки, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Куябе и завершилась со счетом 2:0 в пользу уругвайцев.
На 40-й минуте вратарь Боливии Карлос Лампе забил автогол. А на 79-й отличился Эдинсон Кавани.
Сборная Уругвая поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Боливия же осталась на последнем месте.
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