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Сборная Саудовской Аравии объявила о назначении Манчини на пост главного тренера

Сборная Саудовской Аравии объявила о назначении Манчини на пост главного тренера
©instagram.com/mrmancini10

Пресс-служба сборной Саудовской Аравии по футболу объявила о назначении на пост главного тренера Роберто Манчини, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Николо Скира, соглашение заключено до 2026 года, а зарплата специалиста составит 20 миллионов евро в год.

Напомним, 58-летний Манчини возглавлял сборную Италии с мая 2018 по август 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы-2020. Также он тренировал итальянские "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай" и российский "Зенит".

Ранее сообщалось, что Манчини покинул сборную Италии из-за разногласий с президентом федерации футбола Габриэлем Гравиной.

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Метки:
Саудовская Аравия

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