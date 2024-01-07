В Саудовской Аравии ввели ограничения на трансферы: известные игроки хотят уехать из страны

Саудовские футбольные клубы не смогут в зимнее трансферное окно совершать большие покупки, как это было летом, сообщают Vesti.kz.

По информации AS, государственный инвестиционный фонд (PIF) правительства Саудовской Аравии, который отвечает за финансирование таких клубов, как "Аль-Хиляль", "Аль-Наср", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли", ввел ограничения на трансферы этой зимой.

Таким образом, выбор усиления состава в январе остается за отдельными клубами и их казначействами. Кроме того, каждый трансфер должен быть финансово оформлен в соответствии с рядом сложных требований, которые, похоже, на время не позволят приглашать известных футболистов из Европы.

Без поддержки PIF невозможно совершить такие приобретения, которые были сделаны летом, когда Саудовская Аравия перевернула мировой рынок и стала второй лигой в мире по объему расходов на трансферы, уступая только английской премьер-лиге.

В связи с этим в последние дни появились слухи об игроках и тренерах, которым некомфортно в саудовском футболе. Первый из них - Карим Бензема, который исчез из страны в разгар неудачного выступления своей команды и не сыграет до начала февраля, когда возобновятся матчи. Также говорят о возможном уходе Фирмино из "Аль-Ахли" и тренера Стивена Джеррарда из "Аль-Иттифака".