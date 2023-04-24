Саудовский клуб сделает все возможное, чтобы исполнить желание Роналду - СМИ

Саудовский "Аль-Наср" стремится подписать испанского тренера Луиса Энрике, которого хочет видеть в клубе главная звезда Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

Как сообщает арабский портал winwin, "Аль-Наср" не станет жалеть денег и ресурсов на возможный контракт с Энрике так же, как это было с другими кандидатами, такими как Жозе Моуринью. Португальскому специалисту ранее предложили 100 миллионов евро за два сезона.

По данным СМИ, к тренеру также проявляют интерес английские "Челси" и "Тоттенхэм".

Примечательно, что Роналду настаивал на кандидатуре Энрике, когда он был в "Манчестер Юнайтед", но английский клуб так и не сделал шаг в пользу испанского специалиста.

Ранее "Аль-Наср" расстался с главным тренером Руди Гарсией. Терпение руководства саудовского клуба лопнуло из-за того, что французский специалист повздорил со своими игроками в раздевалке.

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