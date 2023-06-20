Саудовский клуб Роналду нацелился на испанского полузащитника

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Саудовский клуб "Аль-Наср", где играет португальский форвард Криштиану Роналду, находится в процессе переговоров с испанским "Атлетико" относительно приобретения полузащитника Сауля Ньигеса. Информацией в своем аккаунте в Twitter поделился журналист Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.
По его данным, представители "Аль-Насра" активно работают над достижением полноценного соглашения с "Атлетико" в ближайшее время.
В прошлом сезоне 2022/2023 Сауль Ньигес провел 39 матчей за "Атлетико" в различных турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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