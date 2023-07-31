Саудовский клуб предложил звездному нападающему "Наполи" свыше миллиона евро в неделю

По информации от Sky Sports, саудовский клуб "Аль-Хиляль" сделал предложение по трансферу форварда "Наполи" Виктора Осимхена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно предложению, "Аль-Хиляль" готов выкупить Осимхена у итальянского клуба за 140 миллионов евро, и предложил самому игроку заработную плату, превышающую один миллион в неделю.

В то же время, сообщается, что "Наполи" готов рассмотреть предложения начиная от 150 миллионов за Осимхена, который в прошлом сезоне забил 31 гол в 39 матчах на клубном уровне.

Ранее стало известно, что стороны Осимхена и "Наполи" не смогли достичь соглашения о продлении контракта, который истекает в 2025 году.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ