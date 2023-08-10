Саудовский клуб объявил о трансфере игрока "Барселоны"

Саудовский "Аль-Ахли" объявил о контракте с ивуарийским полузащитником испанской "Барселоны" Франком Кессье, сообщают Vesti.kz.

Соглашение заключено до 2026 года.

По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 12,5 миллиона евро.

26-летний Кессье выступал за "Барселону" с 2022 года. Также в его карьере были итальянские "Милан", "Чезена, "Аталанта" и "Стелла д’Аджаме". В сборную Кот-д’Ивуара привлекается с 2014 года.

В летнее трансферное окно в "Аль-Ахли" также перешли бразильский нападающий Роберто Фирмино, алжирский полузащитник Рияд Марез и сенегальский голкипер Эдуард Менди.

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