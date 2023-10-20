Саудовский клуб обратился к Неймару, получившему тяжелую травму

Саудовский "Аль-Хиляль" поддержал бразильского форварда Неймара после полученной травмы в матче за национальную команду, сообщают Vesti.kz.

Неймар получил тяжелую травму в матче отбора на ЧМ-2026 против Уругвая, и был заменен в конце первого тайма. Как выяснилось позднее, нападающему диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска. Таким образом, он как минимум на полгода выбыл из строя.

"Возвращайся более сильным", - говорится в сообщении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Неймар перешел в "Аль-Хиляль" в летнее трансферное окно. Контракт бразильца с саудовским клубом рассчитан до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

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