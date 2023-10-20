Саудовская Аравия: Бензема забил в чужие и свои ворота за 4 минуты

"Аль-Таавун" и "Аль-Иттихад" не смогли выявить сильнейшего в матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в городе Бурайда, завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости - на 22-й минуте отличился Карим Бензема. "Аль-Таавун" отыгрался спустя четыре минуты, в чем хозяевам поля помог все тот же Бензема, отметившийся на этот раз автоголом. В оставшееся время до финального свистка зрители голов больше не увидели.

После этой игры "Аль-Таавун" с 23 очками идет на втором месте турнирной таблицы, тогда как "Аль-Иттихад" с 20 очками располагается на третьей строчке.

35-летний Бензема перешел из "Реала" в "Аль-Иттихад" этим летом на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2026 года.

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