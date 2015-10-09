"Сантос" принял неожиданное решение по Неймару

Будущее лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии нападающего Неймара в "Сантосе" оказалось под вопросом, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Лукаса Мусетти, бразильский клуб оценивает сотрудничество с форвардом как успешное лишь за пределами поля — в части привлечения спонсоров и роста аудитории в соцсетях. На футбольном же уровне команда не получила ожидаемой отдачи: Неймар регулярно получает травмы и почти не помогает на поле.

В "Сантосе" намерены обсудить с игроком сроки его возвращения в строй, после чего примут решение о дальнейшем сотрудничестве. Действующий контракт нападающего рассчитан до конца 2025 года и содержит опцию продления.

Отметим, что звёздный футболист присоединился к бразильцам в январе 2025, перейдя из саудовского "Аль-Хиляля". В текущем сезоне у него 21 матч, шесть голов и три результативные передачи.