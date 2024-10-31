Самый высокооплачиваемый тренер мирового футбола нашел себе работу

Итальянец Роберто Манчини заинтересовал "Рому", которая рассчитывает пригласить специалиста в качестве главного тренера команды, передает Vesti.kz со ссылкой на Il Messaggero.

Недавно 59-летний специалист был уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии, где был самым высокооплачиваемым наставником.

По информации издания, следующим местом работы Манчини может стать "Рома", римляне могут пойти на смену наставника команды уже в ближайшие дни, отказавшись от услуг Ивана Юрича.

Также в списке кандидатов есть такие известные тренеры, как Клаудио Раньери и Эдин Терзич.

"Рома" на текущий момент располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. В среду команда проведёт домашний матч Серии А против "Дженоа".