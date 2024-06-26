Самый возрастной футболист мира перешел в новый клуб

Самый возрастной футболист мира японец Кадзуеси Миура нашел себе новый клуб, передают Vesti.kz.

Японский клуб четвертого дивизиона "Атлетико Судзука" объявил о переходе 57-летнего Миуры из "Йокогамы" на правах аренды. За новую команду он будет выступать до 31 января 2025 года.

В сезоне-2023/24 Кадзуеси сыграл один матч за "Оливейренсе" во второй лиге Португалии, когда вышел на замену на 87-й минуте.

Миура начал профессиональную карьеру в бразильском "Сантосе" в 1986 году. В Бразилии еще играл за "Палмейрас", "Мацубару", "КРБ", "Жау", "Коритибу", а также за японские команды "Верди Кавасаки", "Киото Перпл Санга", "Виссел Кобе", "Судзука ПГ", итальянский "Дженоа", хорватский "Динамо" (Загреб), австралийский "Сидней".

В сборную Японии привлекался в период 1990-2000 годов. Также успел поиграть за национальную команду своей страны по футзалу.