Самый титулованный футболист в истории определился с клубом

39-летний бразилец Дани Алвеш на правах аренды перешел в мексиканский "Пумас", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алвеш в июне покинул "Барселону". В составе каталонцев он выступал дважды - с 2008 по 2016 год, а также в сезоне-2021/22. В "Барселоне" бразилец стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, а также трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также футболист играл за испанскую "Севилью", туринский "Ювентус", французский ПСЖ и бразильские команды "Баия" и "Сан-Паулу". В прошедшем сезоне он сыграл в 16 матчах, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

В составе сборной Бразилии он по два раза становился обладателем Кубка конфедераций (2009, 2013) и Кубка Америки (2007, 2019), а также побеждал на олимпийских играх в Токио.

Алвес является самым титулованным игроком в истории. За свою карьеру он выиграл 43 трофея.

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