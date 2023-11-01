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Салах, Мане и сенсационные марокканцы: объявлены претенденты на лучшего игрока Африки

Салах, Мане и сенсационные марокканцы: объявлены претенденты на лучшего игрока Африки
©twitter.com/MoSalah

 Африканская конфедерация футбола (CAF) опубликовала список из 30 футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока континента по итогам 2023 года, сообщают Vesti.kz.

В шорт-лист в числе прочих вошли Рияд Марез (Алжир, "Аль-Ахли"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Виктор Осимхен (Нигерия, "Наполи"), Садио Мане (Сенегал, "Аль-Наср"), а также футболисты сборной Марокко, которая заняла четвертое место на ЧМ-2022 в Катаре: Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ), Хаким Зиеш (Марокко, "Галатасарай"), Софьян Амрабат (Марокко, "Манчестер Юнайтед") и Яссин Буну (Марокко, "Аль-Хиляль").

Победители в различных категориях будут объявлены 11 декабря. Напомним, что в 2022 году призом Футболиста года в Африке был удостоен Садио Мане.

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Метки:
Салах Мохамед Египет Марокко Нигерия Сенегал Алжир

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