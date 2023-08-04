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Без Роналду и звезд АПЛ. Топ-10 самых дорогих игроков Саудовской лиги

Без Роналду и звезд АПЛ. Топ-10 самых дорогих игроков Саудовской лиги
©alnassrfcsa.com

Чемпионат Саудовский Аравии продолжает стремительно насыщаться мировыми футбольными звездами и уже к августу 2023 года имя Криштиану Роналду нельзя назвать единственным и главным в стране. Корреспондент Vesti.kz собрал десять самых дорогостоящих футболистов саудовской Про-Лиги. 

Напомним, что ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман аль-Сауд запустил проект по приватизации государственных спортивных клубов. Благодаря проекту власти королевства ожидают развития футбола и футбольных турниров по всей стране, что позволит вывести чемпионат Саудовской Аравии в список 10 лучших лиг мира. 

Чемпионат Саудовской Аравии в нынешнее летнее трансферное окно стал едва ли не главным рынком в мировом футболе. В лигу уже прибыло множество игроков с большим именем. И вот как выглядит Топ-10 самых дорогостоящих (все цены указаны по данным transfermarkt): 

1. Сергей Милинкович-Савич. "Аль-Хилаль". 50 млн евро 

2. Фабиньо. "Аль-Иттихад". 42 млн евро 

3. Рубен Невеш. "Аль-Хилаль". 40 млн евро 

4. Аллан Сен-Максимен. "Аль-Ахли". 32 млн евро 

5. Секо Фофана. "Аль-Наср". 32 млн евро 

6. Малком. "Аль-Хилаль". 30 млн евро 

7. Садио Мане. "Аль-Наср". 25 млн евро 

8. Карим Бензема. "Аль-Иттихад". 25 млн евро 

9. Марцело Брозович. "Аль-Наср". 25 млн евро 

10. Рияд Марез. "Аль-Ахли". 20 млн евро 

Из других топ-звезд вне списка остались: Роберто Фирмино (18 млн евро), Криштиану Роналду (15 млн евро), Нголо Канте (15 млн евро), Калиду Кулибали (15 млн евро), Эдуар Менди (12 млн евро) и Джордан Хендерсон (10 млн евро). 

Но велика вероятность, что до сентября этот список еще обновится, ведь к переезду в Саудовскую Аравию уже близки: Франк Кессиэ из "Барселоны", Маркос Льоренте из "Атлетико", Марко Верратти из ПСЖ, Хаким Зиеш из "Челси" и Давид Де Хеа в качестве свободного агента. 

Фото: alnassrfcsa.com©, ittihadclub.sa©, alahlifc.sa©, alhilal.com©

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

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