Роналду затмил Месси и вошел в историю

Американское издание о спорте и бизнесе Sportico опубликовало обновленный рейтинг 50 самых богатых спортсменов в истории, передают Vesti.kz. При подсчете учитывались зарплата, бонусы, призовые, а также доходы атлетов с околоспортивной деятельности за всю карьеру и по ее окончании с учетом инфляции.

Лидером списка по состоянию на конец 2023 года остался баскетболист Майкл Джордан, общий заработок которого оценивается в 3,75 миллиарда долларов с учетом инфляции (2,7 миллиарда без поправок на инфляцию).

Второе место в рейтинге, как и в прошлом году, занял американский гольфист Тайгер Вудс с доходом 2,66 миллиарда долларов.

Третьим стал нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который заработал 1,92 миллиарда долларов. Португалец по сравнению с прошлогодним рейтингом поднялся на две строчки и впервые оказался в топ-3.

В топ-10 также вошли еще два футболиста: форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси занимает седьмое место - 1,67 миллиарда долларов. А бывший полузащитник сборной Англии (на данный момент совладелец "Интер Майами") Дэвид Бекхэм расположился следом с заработком в 1,5 миллиарда долларов.

Топ-10 самых богатых спортсменов в истории по версии Sportico:

1. Майкл Джордан - 3 миллиарда 750 миллионов долларов (баскетбол).

2. Тайгер Вудс - 2 миллиарда 660 миллионов долларов (гольф).

3. Криштиану Роналду - 1 миллиард 920 миллионов долларов (футбол).

4. Арнольд Палмер - 1 миллиард 760 миллионов долларов (гольф).

5. Леброн Джеймс - 1 миллиард 700 миллионов долларов (баскетбол).

6-7. Джек Никлаус - 1 миллиард 670 миллионов долларов (гольф).

6-7. Лионель Месси - 1 миллиард 670 миллионов долларов (футбол).

8. Дэвид Бекхэм - 1 миллиард 500 миллионов долларов (футбол).

9. Роджер Федерер - 1 миллиард 490 миллионов долларов (теннис).

10. Флойд Мэйвезер - 1 миллиард 480 миллионов долларов (бокс).