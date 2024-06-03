Роналду захотел переманить экс-вратаря МЮ в "Аль-Наср"

Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид де Хеа может перейти в "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz со ссылкой на TBRFootball.

По информации источника, саудовский клуб ищет нового первого номера, так как голкипер команды Давид Оспина, скорее всего, покинет команду этим летом. Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду посоветовал руководству снова присмотреться к де Хеа, к которому клуб уже обращался с предложением о переходе прошлым летом. Португалец и испанец совместно провели более полусотни матчей за английский клуб.

Сообщается, что саудовский клуб обратил внимание на испанского вратаря и готовится к переговорам.

Давид де Хеа после ухода из "Манчестер Юнайтед" в июле 2023 года остается свободным агентом. По информации Transfermarkt стоимость испанского голкипера оценивается в пять миллионов евро.