Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 08:41
 

Роналду забил 968-й гол в карьере и принёс победу "Аль-Насру"

  Комментарии

Поделиться
©x.com/AlNassrFC_EN

"Аль-Наср" обыграл на выезде "Аль-Охдуд" в рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Поделиться

Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе гостей отличились Криштиану Роналду (15-я минута) и Жоау Феликс (47-я).

Для Роналду этот гол стал 968-м в карьере: 826 мячей он забил на клубном уровне и 142 - за сборную Португалии. При этом в текущем сезоне саудовской лиги он забил 24 гола в 24 матчах.

"Аль-Наср", набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице. "Аль-Охдуд" с 16 очками занимает 17-е место.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Флоренция   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 апреля 23:45   •   не начат
Фиорентина
Фиорентина
(Флоренция)
- : -
Лацио
Лацио
(Рим)
Кто победит в основное время?
Фиорентина
Ничья
Лацио
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!