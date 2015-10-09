Роналду забил 968-й гол в карьере и принёс победу "Аль-Насру"

"Аль-Наср" обыграл на выезде "Аль-Охдуд" в рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе гостей отличились Криштиану Роналду (15-я минута) и Жоау Феликс (47-я).

Для Роналду этот гол стал 968-м в карьере: 826 мячей он забил на клубном уровне и 142 - за сборную Португалии. При этом в текущем сезоне саудовской лиги он забил 24 гола в 24 матчах.

"Аль-Наср", набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице. "Аль-Охдуд" с 16 очками занимает 17-е место.

