Роналду узнал сроки окончания футбольной карьеры

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов высказался о том, как долго будет продолжаться карьера форварда "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Сейчас звездному португальцу 38 лет.

"Роналду остановится тогда, когда захочет. Когда ты заботишься о себе так, как он, когда тебя окружает команда, как у него, шансы играть в футбол дольше, чем ожидалось, возрастают. Я думаю, Криштиану сможет играть в футбол еще два или три года. Люди скажут, что он играет в более медленной лиге, которая не так хороша, как Премьер-лига, но это не имеет значения. Он все еще доказывает, что он силен, особенно в последнее время своими выступлениями и голами за сборную Португалии. Он помог Португалии отобраться на Евро-2024, и, конечно, когда-то состоится его последний турнир, но давайте пока не будем об этом думать. Давайте просто оставим его в покое, и я уверен, что он удивит нас достаточно скоро. На текущий момент Криштиану набирает обороты, поэтому нам нужно наслаждаться его игрой, пока он не решит, что с него хватит", - приводит слова Бербатова Betfair.