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Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 08:31 Комментарии Роналду устроил шоу в матче за "Аль-Наср" и забил победный гол ©ФК "Аль-Наср" "Аль-Наср" дома крупно обыграл "Аль-Раэд" (4:0) в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии, счет в этой игре открыл капитан клуба Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz. Португальский форвард открыл счет на 4-й минуте, замкнув головой передачу с фланга. Ronaldo scores for Al Nassr

Please subscribe to my YouTube channel https://t.co/3NrgAVpD8M pic.twitter.com/1NLmRV4fI2 — 𝐒𝐀𝐌𝐔𝐄𝐋 𝐎𝐁𝐄𝐍𝐆 𝐃𝐀𝐏𝐀𝐀𝐇 (@SOD_knust) April 28, 2023 Традиционно, Роналду не обошелся и без эффектно исполненных технических элементов, которые взбудоражили публику на стадионе "Аль-Насра". Клуб португальца на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 56 очками в 25 играх. Лидирующий "Аль-Иттихад" набрал 59 баллов и имеет игру в запасе. Теперь на счету Роналду 12 голов и 2 ассиста в 15 матчах за команду из Эр-Рияда. Поделиться в соц. сетях:













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