Роналду устроил шоу в матче за "Аль-Наср" и забил победный гол

"Аль-Наср" дома крупно обыграл "Аль-Раэд" (4:0) в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии, счет в этой игре открыл капитан клуба Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Португальский форвард открыл счет на 4-й минуте, замкнув головой передачу с фланга.

Ronaldo scores for Al Nassr

