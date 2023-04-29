Роналду устроил шоу в матче за "Аль-Наср" и забил победный гол

"Аль-Наср" дома крупно обыграл "Аль-Раэд" (4:0) в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии, счет в этой игре открыл капитан клуба Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Португальский форвард открыл счет на 4-й минуте, замкнув головой передачу с фланга.
Ronaldo scores for Al Nassr— 𝐒𝐀𝐌𝐔𝐄𝐋 𝐎𝐁𝐄𝐍𝐆 𝐃𝐀𝐏𝐀𝐀𝐇 (@SOD_knust) April 28, 2023
Please subscribe to my YouTube channel https://t.co/3NrgAVpD8M pic.twitter.com/1NLmRV4fI2
Традиционно, Роналду не обошелся и без эффектно исполненных технических элементов, которые взбудоражили публику на стадионе "Аль-Насра".
Клуб португальца на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 56 очками в 25 играх. Лидирующий "Аль-Иттихад" набрал 59 баллов и имеет игру в запасе. Теперь на счету Роналду 12 голов и 2 ассиста в 15 матчах за команду из Эр-Рияда.
Загрузка матч-центра...
Реклама