Роналду сделал заявление после вылета из Лиги чемпионов

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался после вылета из Лиги чемпионов АФК, сообщают Vesti.kz. Его клуб уступил "Аль-Айну" из ОАЭ.

Thank you for your support. We'll find a way to bounce back and come back stronger! Together, always! 🙌 pic.twitter.com/AiFtrfPwwV