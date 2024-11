Роналду сделал дубль в Лиге чемпионов

Саудовский "Аль-Наср" одержал победу в матче Азиатской Лиги чемпионов над катарским клубом "Аль-Графа", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Дохе завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

На 46-й минуте Криштиану Роналду ударом головой вывел "Аль-Наср" вперед. На 58-й минуте Габриэл Анжело увеличил преимущество саудовского клуба. На 64-й минуте Роналду оформил дубль и сделал счет разгромным - 3:0.

Катарский клуб отквитал гол на 75-й минуте благодаря голу Хоселу. На большее хозяев поля не хватило. Более того, на 84-й минуте катарцы после удаления Сейду Сано остались в меньшинстве.

Португалец забил 912 и 913 гол в карьере.

В следующем туре клуб Роналду примет на своем поле катарский "Аль-Садд". Игра пройдет 2 декабря.

Al-Nassr of Saudi Arabia leads 1-0 against Al-Gharafa through Cristiano Ronaldo in the 46th minute. #AsianChampionsLeague #AlGharafaVsAlNassr #algharafa #alnassr pic.twitter.com/1Uw18eQR1R