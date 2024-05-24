Роналду разоблачили и решили оставить без миллионов

"Ювентус" решил оспорить выплату Криштиану Роналду. Такую линию поведения выбрал туринский клуб, которого в прошлом году обязали заплатить португальскому футболисту 9,8 миллиона евро, передают Vesti.kz.

Задолженность перед нападающим образовалась в связи с так называемым "зарплатным маневром" во время пандемии в сезоне-2021/2022. Иными слова, у него было тайное соглашение с итальянским клубом, позволяющее отложить выплату зарплаты во время пандемии коронавируса.

Арбитражный совет частично удовлетворил просьбу Роналду, но признал существенную вину португальца и "Ювентуса". Поэтому было принято решение вдвое уменьшить сумму компенсации до 9,8 миллиона евро (изначально Роналду требовал у "Ювентуса" чуть менее 20 миллионов евро).

По мнению Арбитражного совета, Роналду сохранял инертное поведение летом 2021 года, когда были доступны федеральные формы для оформления интеграционных соглашений, но не воспользовался ими. Это объясняется, по всей вероятности, желанием не навредить тогдашним переговорам по переходу в "Манчестер Юнайтед".

Летом 2021 года Роналду вернулся в "МЮ", цвета которого защищал в период 2003-2009 годов. Однако уже в конце 2022-го покинул английский клуб из-за скандального интервью Пирсу Моргану, в котором раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и руководство "красных дьяволов". В начале 2023-го португалец подписал контракт с саудовским "Аль-Насром", за который успешно выступает по сей день.