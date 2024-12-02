Роналду проиграл миллион подписчику: подробности

Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду сразился в челлендже на YouTube-канале блогера MrBeast со случайным подписчиком, сообщают Vesti.kz.

По условиям соревнования футболисту и болельщику требовалось по три раза попасть по мишеням в воротах.

В итоге, Роналду не реализовал свои попытки, а болельщик трижды попал в цель и заработал один миллион долларов от MrBeast.

Отметим, канал блогера MrBeast (настоящее имя - Джимми Дональдсон) является самым популярным на YouTube. На 2 декабря на него подписаны 334 миллиона пользователей.

Видео челленджа с участием Роналду посмотрели свыше 68 миллионов раз, поставили лайки 4,4 миллиона пользователей, а число комментариев превысило 61 тысячу.

Что касается Роналду, то его канал уже собрал 70,8 миллиона фолловеров.

В то же время Криштиану установил рекорд по самому стремительному росту аудитории за месяц после запуска своего ютуб-канала, побив достижение, ранее принадлежавшее Mr.Beast.