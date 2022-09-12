Роналду предложили новый чемпионат для карьеры

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль рассказал о желании пригласить форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он объяснил свою позицию.

Аль-Мишаль признал, что такое сотрудничество было бы выгодным для обеих сторон и может принести доход.

"Мы бы хотели, чтобы такой футболист, как Криштиану Роналду, играл в чемпионате Саудовской Аравии. Это был бы очень позитивный импульс для лиги и большая новость для всех. Конечно, все прекрасно знают о рекордах и достижениях Роналду. Он также известен как безупречный образец для подражания.

И тогда я подумал, а почему бы и нет? Уверен, что сделка будет очень дорогой, но наши клубы в последние годы получают все более высокую прибыль. В последние годы футболисты из АПЛ переезжали в наш чемпионат. Мне нравится Роналду, я бы хотел, чтобы он играл здесь.

Можно ли привезти его в январе? Я не могу ответить на этот вопрос, ведь не являюсь президентом клуба", - приводит слова Аль-Мишаля The Athletic.

Новый выпуск на нашем канале! Смотрим!



