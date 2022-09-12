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Роналду предложили новый чемпионат для карьеры

Роналду предложили новый чемпионат для карьеры
©Instagram/cristiano

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль рассказал о желании пригласить форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он объяснил свою позицию.

Аль-Мишаль признал, что такое сотрудничество было бы выгодным для обеих сторон и может принести доход.

"Мы бы хотели, чтобы такой футболист, как Криштиану Роналду, играл в чемпионате Саудовской Аравии. Это был бы очень позитивный импульс для лиги и большая новость для всех. Конечно, все прекрасно знают о рекордах и достижениях Роналду. Он также известен как безупречный образец для подражания.

И тогда я подумал, а почему бы и нет? Уверен, что сделка будет очень дорогой, но наши клубы в последние годы получают все более высокую прибыль. В последние годы футболисты из АПЛ переезжали в наш чемпионат. Мне нравится Роналду, я бы хотел, чтобы он играл здесь.

Можно ли привезти его в январе? Я не могу ответить на этот вопрос, ведь не являюсь президентом клуба", - приводит слова Аль-Мишаля The Athletic.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2 Манчестер Сити 6 4 2 0 20-6 14
3 Тоттенхэм Хотспур 6 4 2 0 12-5 14
4 Брайтон энд Хов Альбион 6 4 1 1 11-5 13
5 Манчестер Юнайтед 6 4 0 2 8-8 12
6 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 10-10 8
10 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
11 Ньюкасл Юнайтед 6 1 4 1 7-6 7
12 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
14 Вулверхэмптон Уондерерс 6 1 3 2 3-4 6
15 Кристал Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
17 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18 Вест Хэм Юнайтед 6 1 1 4 3-8 4
19 Ноттингем Форест 6 1 1 4 4-14 4
20 Лестер Сити 6 0 1 5 8-16 1

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Метки:
Футбольные трансферы Роналду Криштиану Саудовская Аравия АПЛ Манчестер Юнайтед

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