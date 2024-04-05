Роналду позвал легенду "Реала" в "Аль-Наср"

Экс-защитник "Реала" и сборной Испании Фернандо Йерро может получить должность в "Аль-Насре" из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации издания Marca 56-летний Йерро может стать спортивным директором клуба. Примечательно, что инициатором приглашения легендарного испанца в саудовский клуб является звезда "Аль-Насра" 39-летний португалец Криштиану Роналду.

Сейчас Йерро, выступавший за "Реал" с 1989 по 2003 год работает на аналогичной должности в мексиканской "Гвадалахаре".

"Аль-Наср" после 26 туров чемпионата Саудовской Аравии набрал 62 балла. Команда идет на втором месте, отставая от лидирующего "Аль-Хиляля" на 12 очков.