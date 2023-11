Роналду попросил заменить судью во время игры (Видео)

Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду остался недоволен судейством во время матча 1/8 финала Кубка короля против "Аль-Иттифака", сообщают Vesti.kz.

В конце первого тайма голом отметился игрок "Аль-Насра" Талиска. Однако рефери встречи отменил взятие ворот, так как после видеопросмотра усмотрел офсайд у Роналду. Португалец не согласился с решением арбитра и демонстративно попросил его заменить.

Сам же матч закончился победой "Аль-Насра" (1:0), решающий гол в дополнительное время забил Садио Мане. Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

Cristiano Ronaldo asking for the referee to be changed during the game 😭😭😭 pic.twitter.com/yFsovpTRi1