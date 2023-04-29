Роналду отреагировал на разгромную победу "Аль-Насра"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором был разгромлен "Аль-Раед" (4:0), сообщают Vesti.kz.

"Отличная победа. Молодцы, команда! Отдельное спасибо болельщикам за то, что они, как всегда, невероятны", - написал Роналду в Instagram.

Для "Аль-Насра" это первая победа после вылета из Кубка Саудовской Аравии. Роналду же прервал безголевую серию. Для 38-летнего португальца этот гол стал первым за команду спустя четыре матча без результативных действий.

В последний раз Криштиану забивал в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с клубом "Аль-Адала" (5:0), когда оформил дубль. Эта встреча прошла 4 апреля, с тех пор "Аль-Наср" провел четыре матча, ни в одном из которых португалец забитым мячом не отметился.

Всего за "Аль-Наср" Роналду забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 15 играх.

Клуб португальца на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 56 очками в 25 играх. Лидирующий "Аль-Иттихад" набрал 59 баллов и имеет игру в запасе.

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