Роналду отреагировал на предложение в 240 миллионов евро

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отверг предложение из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Mirror, неназванный клуб из этой страны предложил Роналду 240 миллионов евро в год, что автоматически сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистов в мире. Но португалец отказался от перехода в этот чемпионат.

Отмечается, что португалец недоволен количеством игрового времени в МЮ. В связи с этим вероятность ухода звездного легионера из английского клуба до окончания нынешнего сезона остается высокой.

Напомним, ранее президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль рассказал о желании пригласить Роналду в чемпионат.

Контракт португальца с "Манчестер Юнайтед" завершается в июне 2023 года.

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