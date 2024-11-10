Роналду "отправили" в чемпионат Месси

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл допустил переход Криштиану Роналду в МЛС, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Goal.

- Он доминировал в Англии. Он забивал в Италии, Испании. Сейчас забивает на Ближнем Востоке. Остаются только США, кажется, не так ли? Этот парень, давайте откровенно, не останавливается. Думаю, он продолжит играть через год, когда закончится его контракт с саудовцами. Я бы не удивился, если бы он зажег в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, в одном из больших городов, если бы он завершил карьеру в США, поиграв год или два, делая то, что делает лучше всего, то есть забивая голы.

- Гари, эта страна взорвалась бы, если бы Криштиану Роналду и Лионель Месси играли в одной лиге одновременно.

- Может, они смогли бы поиграть за один клуб! Пришлось бы потратить парочку фунтов. Бекс, дружище, давай ты снова засунешь руку в карман, - сказал бывший защитник "Манчестер Юнайтед".

Напомним, 39-летний Роналду с начала 2023 года выступает за саудовский "Аль-Наср". Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Месси с 2023 года защищает цвета клуба МЛС "Интер Майами".