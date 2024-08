Роналду "отправили на пенсию" после промаха со штрафного: видео

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду подвергся критике после неудачного штрафного удара в матче против "Аль-Таавуна" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, передают Vesti.kz

Перед ударом португальская звезда уверенно произнесла фразу на родном языке "Я лучший", но его попытка оказалась неудачной, и мяч не достиг ворот и даже не заставил вратаря соперника сдвинуться с места.

I'm crying man , Ronaldo tells himself "eu sou u melhor" which means "I'm the best" before taking the free kick and then skies it like usual 😭 pic.twitter.com/yFXhNTeP0j