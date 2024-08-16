Роналду "отправили на пенсию" после промаха со штрафного: видео

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду подвергся критике после неудачного штрафного удара в матче против "Аль-Таавуна" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии, передают Vesti.kz

Перед ударом португальская звезда уверенно произнесла фразу на родном языке "Я лучший", но его попытка оказалась неудачной, и мяч не достиг ворот и даже не заставил вратаря соперника сдвинуться с места.

I'm crying man , Ronaldo tells himself "eu sou u melhor" which means "I'm the best" before taking the free kick and then skies it like usual 😭 pic.twitter.com/yFXhNTeP0j — Max Stéph (@maxstephh) August 14, 2024

Фанаты начали насмешливо комментировать промах, некоторые из них даже пошутили, что его карьера закончилась.

"Когда аффирмации не помогли. ЛОЛ. У этого парня нет навыков для штрафного удара. Он просто сильно пинает в направление ворот, но некоторые до сих пор верят в него. Почему этот парень все еще пробивает штрафные удары?!!! Это раздражает. Та же техника, которая не работает все время!!! Когда приходит время завершить спортивную карьеру, даже то, что раньше работало на тебя, перестает приносить успех. Именно тогда понимаешь, что пора уходить. После такого я уверен, что даже я бы забил. Кто глупее? Роналду, который думает, что он отлично исполняет штрафные удары, или тренер, который назначает Роналду исполнять штрафные удары?"

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Напомним, сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Аль-Насра", который вышел в финал. В этой игре Роналду отметился голом.

Криштиану выступает за саудовский клуб с 2023 года. Его официальный контракт истекает в следующем году, но сообщалось, что Криштиану продлит его еще на сезон