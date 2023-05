Роналду отказался от селфи после провального матча. Инцидент попал на видео

нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду выразил недовольство попыткой сделать с ним селфи после матча в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Португалец не сумел отметиться результативными действиями в домашнем матче 26-го тура чемпионата страны против клуба "Аль-Халиджа" (1:1), идущего на 14-м месте. По окончании встречи Роналду пообщался с игроками приезжей команды и отдал одному из них свою футболку.

В этот момент представитель "Аль-Халиджа" положил руку на плечо Роналду и попытался сделать с ним селфи, однако португальский форвард оттолкнул его и жестом велел убрать руки.

Cristiano Ronaldo was not happy with an Al Khaleej staff member trying to take a selfie following Al Nassr's 1-1 draw 🤳❌ pic.twitter.com/11iH9gSHGp