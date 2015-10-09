Роналду оформил дубль и покорил фанатов

"Аль-Наср" одержал победу в домашнем матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Ахдуда". Главным героем встречи стал 40-летний Криштиану Роналду, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Португалец открыл счёт на 31-й минуте, замкнув снаряд, который уже летел в ворота после стандарта. А в компенсированное время первого тайма Криштиану забил элегантный гол пяткой после прострела с фланга.

На 66-й минуте Роналду оформил хет-трик, однако это взятие ворот было отменено. В итоге он довольствовался только дублем. В самой концовке голом отметился и другой португалец из "Аль-Насра" - Жоау Феликс - 3:0.

Благодаря этой победе "Аль-Наср" закрепился в лидерах чемпионата Саудовской Аравии, набрав максимальные 30 очков за десять туров. Что касается "Аль-Ахдуда", то коллектив идёт предпоследним с пятью баллами.

Также Криштиану вышел на первое место в списке бомбардиров первенства с 12 мячами, сравнявшись со своим одноклубником и соотечественником Феликсом.

