Роналду обратился к болельщикам в Саудовской Аравии

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

"Большое спасибо за то, что поддерживаете меня каждый год не только в дни матчей, но и на улицах и в тех местах, где я бываю. Я буду частью вашей культуры, я буду здесь и надеюсь развлечь всех своими выступлениями в игры и выигрывать титулы. Я постараюсь сделать все возможное, пока я здесь", - приводит слова Роналду Record.

Ранее Роналду заявил, что не планирует покидать "Аль-Наср". Португалец защищает цвета клуба с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года.

В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии форвард принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав две результативные передачи.

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