Роналду обновил рекорд и захватил лидерство

Криштиану Роналду возглавил список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

"Аль-Наср" в матче 16 тура одержал уверенную победу над "Аль-Халиджем" со счетом 3:1, а Роналду вновь стал главным героем матча.

Звездный португалец оформил дубль и обновил мировой рекорд по количеству голов, доведя свой карьерный счет до невероятных 919 мячей.

С 13 голами в текущем чемпионате Саудовской Аравии Роналду возглавил гонку бомбардиров, обойдя серба Александара Митровича из "Аль-Хиляля", у которого на счету 12 точных ударов.

Теперь Криштиану остается забить еще 81 мяч, чтобы достичь исторической отметки в 1000 голов.

