Роналду необычно отреагировал на провокацию именем Месси во время матча

В матче девятого тура Саудовской Про-лиги между "Аль-Насром" и "Аль-Хилялем" болельщики решили потроллить португальскую звезду Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Фанаты "Аль-Хиляля" скандировали "Месси! Месси! Месси!", на что португалец показал им большой палец.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Роналду, в этой встрече не забил.

Португальский форвард защищает цвета "Аль-Насра" с января 2023 года и за это время успел провести 76 матчей во всех соревнованиях, набрав впечатляющую статистику: 67 голов и 18 результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.