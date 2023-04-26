"Роналду уже не тот". Видео дриблинга Криштиану стало вирусным в Сети

В TikTok стало вирусным видео, снятое с трибун в Саудовской Аравии во время матча "Аль-Вехда" - "Аль-Наср", передают Vesti.kz.

По итогам этого матча "Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв со счетом 0:1. Роналду отыграл весь матч, имел несколько хороших шансов, но голами не отметился.

В Сети тем временем обсуждают неудачный дриблинг Роналду, во время которого футболист едва не упал.

@laneksa Ronaldo is getting old but he will come back stronger 💪🏼 ♬ LET HIM COOK - Dylan Turner

"Думал, что он Месси";

"Роналду - отличный игрок. Ему просто нужен хороший тренер, который посоветует ему завершить карьеру";

"Вспомнил, что ему 38";

"Роналду уже не тот", - пишут комментаторы.