"Роналду уже не тот". Видео дриблинга Криштиану стало вирусным в Сети

В TikTok стало вирусным видео, снятое с трибун в Саудовской Аравии во время матча "Аль-Вехда" - "Аль-Наср", передают Vesti.kz.
По итогам этого матча "Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв со счетом 0:1. Роналду отыграл весь матч, имел несколько хороших шансов, но голами не отметился.
В Сети тем временем обсуждают неудачный дриблинг Роналду, во время которого футболист едва не упал.
@laneksa
Ronaldo is getting old but he will come back stronger 💪🏼♬ LET HIM COOK - Dylan Turner
"Думал, что он Месси";
"Роналду - отличный игрок. Ему просто нужен хороший тренер, который посоветует ему завершить карьеру";
"Вспомнил, что ему 38";
"Роналду уже не тот", - пишут комментаторы.
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