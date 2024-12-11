Роналду назвали лучшим в 21 веке: Месси лишь шестой

Эксперты портала Give Me Sport составили рейтинг лучших вингеров 21 века, основываясь на достижениях, мастерстве, стабильности и влиянии на футбол в текущем столетии, сообщают Vesti.kz.

Первое место занял Криштиану Роналду, который начинал карьеру вингером, хотя сейчас выступает на позиции центрального нападающего. Вторую строчку занял Роналдиньо, а замкнул тройку лучших его соотечественник Неймар.

Четвертым в списке оказался Луиш Фигу, пятое место досталось Арьену Роббену. Лионель Месси занял лишь шестую позицию.

В топ-10 также вошли Гарет Бэйл, Франк Рибери, Эден Азар, Мохамед Салах и Винисиус Жуниор.

Сейчас 39-летний Роналду выступает в саудовском "Аль-Насре", а 37-летний Месси играет в американском "Интер Майами".