Роналду назвал день, когда завершит карьеру

39-летний форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в своем YouTube-канале во время беседы с экс-одноклубником по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинандом рассказал о завершении карьеры, сообщают Vesti.kz.

"В тот день, когда я почувствую, что ничего не могу сделать на поле… Я соберу чемоданы и уйду на пенсию", - сказал Роналду.

С 2023 года 39-летний Роналду выступает за "Аль-Наср". В прошлом сезоне он провёл 45 матчей за клуб из Саудовской Аравии, забив 44 гола и сделав 13 результативных передач. Контракт 39-летнего форварда с "Аль-Насром" действителен до 2025 года.

Ранее Роналду играл за "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Реал" и "Спортинг". Португальский нападающий — пятикратный обладатель "Золотого мяча".