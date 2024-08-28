Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Вчера 22:56
 

Роналду назвал день, когда завершит карьеру

  Комментарии

Поделиться
Роналду назвал день, когда завершит карьеру ©x.com/AlNassrFC

39-летний форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в своем YouTube-канале во время беседы с экс-одноклубником по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинандом рассказал о завершении карьеры, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

39-летний форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в своем YouTube-канале во время беседы с экс-одноклубником по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинандом рассказал о завершении карьеры, сообщают Vesti.kz.

"В тот день, когда я почувствую, что ничего не могу сделать на поле… Я соберу чемоданы и уйду на пенсию", - сказал Роналду.

С 2023 года 39-летний Роналду выступает за "Аль-Наср". В прошлом сезоне он провёл 45 матчей за клуб из Саудовской Аравии, забив 44 гола и сделав 13 результативных передач. Контракт 39-летнего форварда с "Аль-Насром" действителен до 2025 года.

Ранее Роналду играл за "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Реал" и "Спортинг". Португальский нападающий — пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Роналду Криштиану Саудовская Аравия Португалия Футбол

Реклама

Живи спортом!