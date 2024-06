Роналду-младший собрался задвинуть своего звездного отца

Криштиану Роналду-младший удивил пользователей сети своими маниакальными тренировками, сообщают Vesti.kz.

Мини-Роналду занимается футболом с раннего детства. Он успел поиграть в академиях "Реала" и "Манчестер Юнайтед", а сейчас выступает за молодежную команду саудовского клуба "Аль-Наср", где его отец является капитаном. Судя по роликам с тренировок, сын унаследовал от отца страсть к постоянным тренировкам и любовь к спорту.

Christiano Ronaldo junior training so hard to improve his football skills ahead of next season with AL Nassr under 14. Picture the son playing side by side his father, the great CR7,..with the way he's going, he'll play so well, who knows, maybe better than his dad... pic.twitter.com/LuKXZWQHb5