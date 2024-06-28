Роналду-младший собрался задвинуть своего звездного отца

Криштиану Роналду-младший удивил пользователей сети своими маниакальными тренировками, сообщают Vesti.kz.

Мини-Роналду занимается футболом с раннего детства. Он успел поиграть в академиях "Реала" и "Манчестер Юнайтед", а сейчас выступает за молодежную команду саудовского клуба "Аль-Наср", где его отец является капитаном. Судя по роликам с тренировок, сын унаследовал от отца страсть к постоянным тренировкам и любовь к спорту.

Christiano Ronaldo junior training so hard to improve his football skills ahead of next season with AL Nassr under 14. Picture the son playing side by side his father, the great CR7,..with the way he's going, he'll play so well, who knows, maybe better than his dad... pic.twitter.com/LuKXZWQHb5 — lily (@lily650nj) June 6, 2024

Недавно Криштианинью стал чемпионом Саудовской Аравии в составе команды "Аль-Наср" в возрастной категории до 13 лет. Юниорская команда "Аль-Насра" обеспечила себе победу в чемпионате за три тура до его завершения. В победном матче против клуба "Охуд Медина", который завершился со счетом 4:1, младший Роналду отличился забитым голом.

"Я всегда мечтал о сыне, который станет моим наследником", - поделился Криштиану в документальном фильме Father-Son Time: Ronaldo. - "Я хотел стать отцом в молодости - так и получилось. Мне было 25 лет, когда родился Криштианиньо. Я очень хотел проследить весь его путь - становление и развитие как человека, как мужчины" "Конечно, Криштиану очень повлиял на меня. Я научился спокойствию, стал осторожнее. Я долго учился быть отцом. Мой сын своими глазами увидит славу своего отца. Это удивительно. Он уже гордится мной и хвастается моими достижениями. Это делает меня еще более счастливым".

Напомним, что сын Криштиану Роналду недавно восхитил поклонников своим суперголом, забив шикарный мяч со штрафного во время тренировки молодежной команды.