Роналду или Месси? Роберто Карлос назвал лучшего в легендарном противостоянии

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос назвал sportsbrief.com лучшего игрока в извечной дуэли португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, передает корреспондент Vesti.kz.

По его словам, Роналду играет лучше, чем Месси.

"Нельзя отрицать, что Роналду и Месси - невероятно талантливые и опытные спортсмены, добившиеся многочисленных рекордов и наград на протяжении всей своей карьеры, но меня восхищает Криштиану своей сильной любовью к тренировкам и преданностью любимому делу", - отметил Карлос.

Бразильский защитник становился чемпионом мира в 2002 году. Он выступал за бразильский "Палмейрас", итальянский "Интер", испанский "Реал Мадрид", турецкий "Фенербахче", российские "Анжи" и другие.

Добавим, что сейчас Месси выступает за французский ПСЖ, а Роналду играет за "Аль-Наср" в Саудовской Аравии. При этом аргентинец вместе со сборной выиграл последний чемпионат мира-2022 в Катаре.

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