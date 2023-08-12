Роналду или Месси? Легенда сборной Англии назвал величайшего игрока в мире

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер считает аргентинца Лионеля Месси лучшим игроком, которого он видел, передает корреспондент Vesti.kz.

"Месси – величайший футболист, за которым мне посчастливилось наблюдать.

Лео доставлял мне огромную радость в течение двух десятилетий. Он делает то, что простые смертные сделать не могут. За ним просто приятно наблюдать. Я смотрю каждый матч, в котором он играет", – сказал в ходе своего подкаста Линекер.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" в летнее трансферное окно. Ранее он выступал за ПСЖ. Ранее сообщалось, что аргентинец был объявлен лучшим футболистом года, но не стал спортсменом года.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ