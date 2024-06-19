Роналду или Месси? Назван величайший игрок всех времен

Экс-нападающий сборной Аргентины, "Атлетико" и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро предположил, что американский "Интер Майами" в составе которого выступает Лионель Месси сумел бы выиграть Английскую Премьер-лигу, сообщают Vesti.kz. Вдобавок ко всему Агуэро назвал своего соотечественника величайшим игрком всех времен.

"Я думаю, что они выиграли бы лигу. У них есть Месси, величайший игрок всех времен, и с ним возможно выиграть даже Премьер-лигу", – сказал бывший нападающий "Манчестер Сити" в интервью Stake.com.

Напомним, Месси с 2023 года выступает за клуб МЛС. Ранее в его карьере были "Барселона" и ПСЖ.